https://ria.ru/20240927/dopros-1974971625.html

По делу подрывника железнодорожных путей под Рязанью допросили 15 человек

По делу подрывника железнодорожных путей под Рязанью допросили 15 человек - РИА Новости, 27.09.2024

По делу подрывника железнодорожных путей под Рязанью допросили 15 человек

По уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, который подорвал железнодорожные пути под Рязанью, допросили 15 свидетелей, показания подтверждают РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:47

2024-09-27T03:47

2024-09-27T03:47

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. По уголовному делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, который подорвал железнодорожные пути под Рязанью, допросили 15 свидетелей, показания подтверждают его причастность, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Как установлено в судебном заседании и следует из пояснений следователя с момента предыдущего продления меры пресечения по делу… допрошены 15 свидетелей", - сказано в документе. В документах уточняется, что свидетели дали в отношении Сидики изобличающие показания. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил". По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962673410.html

https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html

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рязань, рязанская область, латвия, приволжская железная дорога, октябрьская железная дорога