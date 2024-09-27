ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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