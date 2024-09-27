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При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина
При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина - РИА Новости, 27.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина
Пожилой мужчина получил осколочные ранения в пятницу в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:19
2024-09-27T16:19
2024-09-27T16:19
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина получил осколочные ранения в пятницу в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района на ул. Павлуновского осколочные ранения получил мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Отмечается, что пострадавший был госпитализирован. По данным представительство ДНР в СЦКК, ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал пожилой мужчина