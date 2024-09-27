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При атаках ВСУ в ДНР за день пострадали десять человек - РИА Новости, 27.09.2024
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21:51 27.09.2024 (обновлено: 22:07 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dnr-1975181379.html
При атаках ВСУ в ДНР за день пострадали десять человек
При атаках ВСУ в ДНР за день пострадали десять человек - РИА Новости, 27.09.2024
При атаках ВСУ в ДНР за день пострадали десять человек
Десять мирных жителей, включая девочку-подростка, получили ранения в пятницу в результате атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:51
2024-09-27T22:07
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
денис пушилин
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Десять мирных жителей, включая девочку-подростка, получили ранения в пятницу в результате атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее сообщалось о пострадавшем пожилом мужчине в Донецке и шести раненых в Горловке."Десять мирных жителей, в том числе девочка-подросток, ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина.По данным Пушилина, три пострадавшие женщины 1954, 1944 и 1979 годов рождения были эвакуированы из населенных пунктов Галицыновка и Желанное Ясиноватского муниципального округа.Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Кроме того, по его словам, вследствие обстрелов повреждения получили десять жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры - магазин, линия электропередачи и здание, принадлежащее епархии. Ранее в региональном МЧС сообщали, что снаряд ВСУ попал в здание церкви, огнем уничтожено 250 квадратных метров кровли, спасатели ликвидировали пожар."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 28 вооруженных атак, выпущено порядка 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html
https://ria.ru/20240926/pushilin-1974948160.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, денис пушилин, происшествия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Денис Пушилин, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При атаках ВСУ в ДНР за день пострадали десять человек

Пушилин: при атаках ВСУ в ДНР пострадали десять человек, включая подростка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Десять мирных жителей, включая девочку-подростка, получили ранения в пятницу в результате атак украинских войск по территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пострадавшем пожилом мужчине в Донецке и шести раненых в Горловке.
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"Десять мирных жителей, в том числе девочка-подросток, ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина.
По данным Пушилина, три пострадавшие женщины 1954, 1944 и 1979 годов рождения были эвакуированы из населенных пунктов Галицыновка и Желанное Ясиноватского муниципального округа.
Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, по его словам, вследствие обстрелов повреждения получили десять жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры - магазин, линия электропередачи и здание, принадлежащее епархии. Ранее в региональном МЧС сообщали, что снаряд ВСУ попал в здание церкви, огнем уничтожено 250 квадратных метров кровли, спасатели ликвидировали пожар.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 28 вооруженных атак, выпущено порядка 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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