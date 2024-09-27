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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/dnepropetrovsk-1975184362.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 27.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:28
2024-09-27T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.16 мск звучит в Днепропетровской области, а также в Сумской, Кировоградской и Николаевской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Страна.ua": в Днепропетровске прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.16 мск звучит в Днепропетровской области, а также в Сумской, Кировоградской и Николаевской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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