https://ria.ru/20240927/dnepropetrovsk-1975184362.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 27.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:28

2024-09-27T22:28

2024-09-27T22:28

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.16 мск звучит в Днепропетровской области, а также в Сумской, Кировоградской и Николаевской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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