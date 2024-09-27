https://ria.ru/20240927/dikhlofos-1974991570.html

В Красноярском крае на шерсти мертвого котенка нашли средство от насекомых

В Красноярском крае на шерсти мертвого котенка нашли средство от насекомых - РИА Новости, 27.09.2024

В Красноярском крае на шерсти мертвого котенка нашли средство от насекомых

Компоненты неустановленного средства от насекомых нашли на шерсти мертвого котенка, найденного около дома пострадавшей от отравления семьи в Красноярском крае,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:26

2024-09-27T09:26

2024-09-27T11:49

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Компоненты неустановленного средства от насекомых нашли на шерсти мертвого котенка, найденного около дома пострадавшей от отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. В воскресенье, 22 сентября, родственники семьи нашли около дома мертвого котенка домочадцев, биологические материалы животного отправлены на экспертизу. Как уточнили РИА Новости в СК, тело котенка было найдено изначально в доме, затем его выбросили на улицу, где и увидели животное родственники и утилизировали его. "В ходе расследования установлено, что в жилище, где проживали погибшие, также проживал котенок… он также погиб... Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. По предварительным данным, на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства", - приводится комментарий руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артёма Кротова. Ранее экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых и сработал накопительный эффект. В четверг Роспотребнадзор дал заключение о том, что в продуктах, изъятых из магазина и дома пострадавших, опасные вещества, способствующие смерти человека, обнаружены не были.

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974754822.html

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974979626.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отравление семьи в красноярском крае