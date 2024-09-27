В Красноярском крае на шерсти мертвого котенка нашли средство от насекомых
Следы средства от насекомых нашли на шерсти мертвого котенка под Красноярском
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramИзъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Компоненты неустановленного средства от насекомых нашли на шерсти мертвого котенка, найденного около дома пострадавшей от отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября
26 сентября, 09:23
В воскресенье, 22 сентября, родственники семьи нашли около дома мертвого котенка домочадцев, биологические материалы животного отправлены на экспертизу.
Как уточнили РИА Новости в СК, тело котенка было найдено изначально в доме, затем его выбросили на улицу, где и увидели животное родственники и утилизировали его.
"В ходе расследования установлено, что в жилище, где проживали погибшие, также проживал котенок… он также погиб... Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. По предварительным данным, на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства", - приводится комментарий руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артёма Кротова.
Ранее экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых и сработал накопительный эффект.
В четверг Роспотребнадзор дал заключение о том, что в продуктах, изъятых из магазина и дома пострадавших, опасные вещества, способствующие смерти человека, обнаружены не были.