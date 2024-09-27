https://ria.ru/20240927/daniya-1974967678.html

Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам"

Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.09.2024

Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам"

Датские власти не продолжают расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", поскольку опасаются неудобных фактов,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T01:34

2024-09-27T01:34

2024-09-27T01:34

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дания

германия

владимир барбин

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Датские власти не продолжают расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. "Расследование продолжают только Германия и Россия. Немецкие следователи вышли на украинский след в этом уголовном деле. Появились подозреваемые в исполнении этой террористической атаки. О реакции со стороны Копенгагена ничего не известно. Датское расследование не возобновлено. Датские власти, видимо, всерьез опасаются, что в его ходе могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и призывы к дальнейшим поставкам вооружений киевскому режиму", - написал посол в статье для газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html

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россия, дания, германия, владимир барбин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире