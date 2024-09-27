Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам"
Посол Барбин: Дания боится неудобных фактов по подрыву "Северных потоков"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Датские власти не продолжают расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Расследование продолжают только Германия и Россия. Немецкие следователи вышли на украинский след в этом уголовном деле. Появились подозреваемые в исполнении этой террористической атаки. О реакции со стороны Копенгагена ничего не известно. Датское расследование не возобновлено. Датские власти, видимо, всерьез опасаются, что в его ходе могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и призывы к дальнейшим поставкам вооружений киевскому режиму", - написал посол в статье для газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.