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Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.09.2024
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01:34 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/daniya-1974967678.html
Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам"
Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.09.2024
Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам"
Датские власти не продолжают расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", поскольку опасаются неудобных фактов,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T01:34
2024-09-27T01:34
россия
дания
германия
владимир барбин
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Датские власти не продолжают расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. "Расследование продолжают только Германия и Россия. Немецкие следователи вышли на украинский след в этом уголовном деле. Появились подозреваемые в исполнении этой террористической атаки. О реакции со стороны Копенгагена ничего не известно. Датское расследование не возобновлено. Датские власти, видимо, всерьез опасаются, что в его ходе могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и призывы к дальнейшим поставкам вооружений киевскому режиму", - написал посол в статье для газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html
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россия, дания, германия, владимир барбин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Дания, Германия, Владимир Барбин, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Посол отметил страх Дании перед неудобными фактами по "Северным потокам"

Посол Барбин: Дания боится неудобных фактов по подрыву "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Датские власти не продолжают расследование диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Расследование продолжают только Германия и Россия. Немецкие следователи вышли на украинский след в этом уголовном деле. Появились подозреваемые в исполнении этой террористической атаки. О реакции со стороны Копенгагена ничего не известно. Датское расследование не возобновлено. Датские власти, видимо, всерьез опасаются, что в его ходе могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и призывы к дальнейшим поставкам вооружений киевскому режиму", - написал посол в статье для газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"
01:28
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
РоссияДанияГерманияВладимир БарбинДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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