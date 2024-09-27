https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html

Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"

Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2024

Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"

Москва в свете диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет добиваться от Дании разъяснений, почему та не выполняет обязательства по... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T01:28

2024-09-27T01:28

2024-09-27T01:40

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва в свете диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет добиваться от Дании разъяснений, почему та не выполняет обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин."Россия будет добиваться от датской стороны разъяснений причин невыполнения обязательств в рамках международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и о борьбе с финансированием терроризма 1999 года", — написал посол в статье для датской газеты Politiken, текст которой опубликовала дипмиссия.Как напомнил посол, Копенгаген не стал классифицировать подрыв "Северных потоков" как террористическое нападение, что соответствовало бы положениям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, участниками которой являются Россия и Дания."Этот юридически обязывающий договор также предусматривает, что его участники оказывают друг другу максимальную помощь в расследовании. Однако подключение к нему России — наиболее пострадавшей стороны — в планы Копенгагена не входило", - добавил дипломат.Данию, отметил Барбин, устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах, власти стрнаны хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры.Власти в Копенгагене, указал также посол, не продолжают расследование диверсий, поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240926/vagenknekht-1974956701.html

https://ria.ru/20240926/germaniya-1974946039.html

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россия, дания, копенгаген, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире