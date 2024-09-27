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Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2024
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01:28 27.09.2024 (обновлено: 01:40 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html
Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"
Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2024
Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"
Москва в свете диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет добиваться от Дании разъяснений, почему та не выполняет обязательства по... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T01:28
2024-09-27T01:40
россия
дания
копенгаген
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва в свете диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет добиваться от Дании разъяснений, почему та не выполняет обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.&quot;Россия будет добиваться от датской стороны разъяснений причин невыполнения обязательств в рамках международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и о борьбе с финансированием терроризма 1999 года&quot;, — написал посол в статье для датской газеты Politiken, текст которой опубликовала дипмиссия.Как напомнил посол, Копенгаген не стал классифицировать подрыв "Северных потоков" как террористическое нападение, что соответствовало бы положениям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, участниками которой являются Россия и Дания."Этот юридически обязывающий договор также предусматривает, что его участники оказывают друг другу максимальную помощь в расследовании. Однако подключение к нему России — наиболее пострадавшей стороны — в планы Копенгагена не входило", - добавил дипломат.Данию, отметил Барбин, устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах, власти стрнаны хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры.Власти в Копенгагене, указал также посол, не продолжают расследование диверсий, поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240926/vagenknekht-1974956701.html
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россия, дания, копенгаген, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Дания, Копенгаген, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"

Посол Барбин: Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Севпотоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва в свете диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет добиваться от Дании разъяснений, почему та не выполняет обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«

"Россия будет добиваться от датской стороны разъяснений причин невыполнения обязательств в рамках международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и о борьбе с финансированием терроризма 1999 года", — написал посол в статье для датской газеты Politiken, текст которой опубликовала дипмиссия.

Как напомнил посол, Копенгаген не стал классифицировать подрыв "Северных потоков" как террористическое нападение, что соответствовало бы положениям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, участниками которой являются Россия и Дания.
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"Этот юридически обязывающий договор также предусматривает, что его участники оказывают друг другу максимальную помощь в расследовании. Однако подключение к нему России — наиболее пострадавшей стороны — в планы Копенгагена не входило", - добавил дипломат.
Данию, отметил Барбин, устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах, власти стрнаны хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Власти в Копенгагене, указал также посол, не продолжают расследование диверсий, поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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РоссияДанияКопенгагенГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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