https://ria.ru/20240927/dagestan-1975157492.html

Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане

Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024

Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане

На место взрыва на заправке в Дагестане стянуты все экстренные службы, полиция выводит из оцепления граждан, ДПС обеспечивает коридор для беспрепятственного... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:51

2024-09-27T18:51

2024-09-27T18:51

происшествия

карабудахкентский район

республика дагестан

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. На место взрыва на заправке в Дагестане стянуты все экстренные службы, полиция выводит из оцепления граждан, ДПС обеспечивает коридор для беспрепятственного проезда спецтехники, жителей просят не выезжать в сторону места происшествия, сообщила руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева. "На федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв на АЗС. Просим людей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь. На место происшествия стянуты все экстренные службы Дагестана, выводит за оцепление граждан, оказавшихся рядом с местом возгорания. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975155749.html

карабудахкентский район

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происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан