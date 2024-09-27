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Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
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18:51 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975157492.html
Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане
Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане
На место взрыва на заправке в Дагестане стянуты все экстренные службы, полиция выводит из оцепления граждан, ДПС обеспечивает коридор для беспрепятственного... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:51
2024-09-27T18:51
происшествия
карабудахкентский район
республика дагестан
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. На место взрыва на заправке в Дагестане стянуты все экстренные службы, полиция выводит из оцепления граждан, ДПС обеспечивает коридор для беспрепятственного проезда спецтехники, жителей просят не выезжать в сторону места происшествия, сообщила руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева. "На федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв на АЗС. Просим людей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь. На место происшествия стянуты все экстренные службы Дагестана, выводит за оцепление граждан, оказавшихся рядом с местом возгорания. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975155749.html
карабудахкентский район
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происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан
Происшествия, Карабудахкентский район, Республика Дагестан
Все экстренные службы направлены на место взрыва заправки в Дагестане

МВД Дагестана: все экстренные службы направлены на место взрыва

© Кадр видео из соцсетейПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на заправке в Дагестане
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. На место взрыва на заправке в Дагестане стянуты все экстренные службы, полиция выводит из оцепления граждан, ДПС обеспечивает коридор для беспрепятственного проезда спецтехники, жителей просят не выезжать в сторону места происшествия, сообщила руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева.
"На федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв на АЗС. Просим людей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь. На место происшествия стянуты все экстренные службы Дагестана, выводит за оцепление граждан, оказавшихся рядом с местом возгорания. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники", - говорится в сообщении.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Минздрав Дагестана подтвердил гибель четырех человек при взрыве на заправке
Вчера, 18:39
 
ПроисшествияКарабудахкентский районРеспублика Дагестан
 
 
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