https://ria.ru/20240927/cherepovets-1975187564.html

В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке

В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке - РИА Новости, 27.09.2024

В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке

Одиннадцатилетний мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке города Череповец Вологодской области, уголовное дело заведено по статье о причинении... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:11

2024-09-27T23:11

2024-09-27T23:14

происшествия

вологодская область

череповец

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке города Череповец Вологодской области, уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное следственное управление. "По версии следствия, вечером 26.09.2024 в... Череповце в аквапарке во время отдыха с родителями утонул 11-летний мальчик. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изучены записи с камер видеонаблюдения, отмечают в СУСК по Вологодской области.

https://ria.ru/20240921/turist-1974039842.html

вологодская область

череповец

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происшествия, вологодская область, череповец, россия