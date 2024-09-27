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В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке - РИА Новости, 27.09.2024
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23:11 27.09.2024 (обновлено: 23:14 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/cherepovets-1975187564.html
В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке
В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке - РИА Новости, 27.09.2024
В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке
Одиннадцатилетний мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке города Череповец Вологодской области, уголовное дело заведено по статье о причинении... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:11
2024-09-27T23:14
происшествия
вологодская область
череповец
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке города Череповец Вологодской области, уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное следственное управление. "По версии следствия, вечером 26.09.2024 в... Череповце в аквапарке во время отдыха с родителями утонул 11-летний мальчик. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изучены записи с камер видеонаблюдения, отмечают в СУСК по Вологодской области.
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происшествия, вологодская область, череповец, россия
Происшествия, Вологодская область, Череповец, Россия
В Череповце 11-летний мальчик утонул в аквапарке

В Череповце 11-летний мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул во время отдыха с родителями в аквапарке города Череповец Вологодской области, уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное следственное управление.
"По версии следствия, вечером 26.09.2024 в... Череповце в аквапарке во время отдыха с родителями утонул 11-летний мальчик. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изучены записи с камер видеонаблюдения, отмечают в СУСК по Вологодской области.
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