https://ria.ru/20240927/chad-1975153662.html
Задержанные в Чаде россияне чувствуют себя хорошо, заявил посол
Задержанные в Чаде россияне чувствуют себя хорошо, заявил посол - РИА Новости, 27.09.2024
Задержанные в Чаде россияне чувствуют себя хорошо, заявил посол
Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, находятся в достойных условиях и чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости посол африканского... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:31
2024-09-27T18:31
2024-09-27T18:31
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Максима Шугалея, находятся в достойных условиях и чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости посол африканского государства Адам Бешир. "Они находятся в очень хороших условиях и хорошо себя чувствуют", - сообщил он. Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пропустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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россия, белоруссия, чад, в мире
Россия, Белоруссия, Чад, В мире
Задержанные в Чаде россияне чувствуют себя хорошо, заявил посол
Посол Бешир: задержанные в Чаде россияне находятся в хороших условиях