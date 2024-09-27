https://ria.ru/20240927/briks-1975150822.html

Исследование об энергетическом переходе представили на РЭН

Исследование об энергетическом переходе представили на РЭН - РИА Новости, 27.09.2024

Исследование об энергетическом переходе представили на РЭН

Платформа энергетических исследований БРИКС подготовила исследование "Справедливый энергетический переход стран БРИКС 2024" в рамках председательства России в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:20

2024-09-27T18:20

2024-09-27T18:20

экономика

россия

москва

брикс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

оон

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Платформа энергетических исследований БРИКС подготовила исследование "Справедливый энергетический переход стран БРИКС 2024" в рамках председательства России в объединении, его основные результаты представил гендиректор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго Алексей Кулапин во время Российской энергетической недели. Подготовку исследования в течение всего года координировал российский секретариат Энергоплатформы БРИКС, который функционирует на базе РЭА Минэнерго, уточнил Кулапин во время выступления на сессии "Ежегодная встреча платформы энергетических исследований стран БРИКС". Чиновник рассказал, что во вводной части исследования показаны основные существующие подходы к глобальному энергопереходу. Изменения в структуре глобального энергопотребления происходят постепенно. Начиная с 1800 года по настоящее время в мировом энергобалансе поочередно доминировали различные источники энергии, включая биомассу, уголь, нефть, природный газ, продолжил он. "Новый этап трансформации мировой энергетической системы предусматривает снижение негативного воздействия энергетики на окружающую среду", – отметил Кулапин. Основная часть исследования включает детальный обзор энергетических секторов стран – участниц БРИКС. Впервые представлено детальное видение особенностей справедливого энергетического перехода с учетом национальных условий стран объединения, добавил он. "Страны БРИКС имеют значительные различия в структуре топливно-энергетического баланса, спросе и предложении энергии, энергетической инфраструктуре и, наконец, институциональной структуре внутренних энергетических рынков. Вместе с тем значительная роль стран объединения в мировом производстве и потреблении энергоресурсов, которая будет только расти", – подчеркнул Кулапин. В резюмирующей части исследования эксперты платформы энергетических исследований БРИКС попытались объединить данные и позиции стран объединения по ключевым вопросам, также сказал он, уточнив, что все страны объединения поддерживают цели устойчивого развития ООН. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240401/briks-1937081724.html

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экономика, россия, москва, брикс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), оон