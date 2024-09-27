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США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 27.09.2024 (обновлено: 23:39 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/blinken-1975189327.html
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.09.2024
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен
Украина ознакомила США со своим "планом победы" в военном конфликте с Россией, Вашингтон внимательно изучает его, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:27
2024-09-27T23:39
сша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Украина ознакомила США со своим "планом победы" в военном конфликте с Россией, Вашингтон внимательно изучает его, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Украинцы ознакомили нас со своим планом. Мы тщательно изучаем его, а также то, какие дополнительные меры мы или другие партнеры Украины могли бы принять, чтобы помочь им достичь успеха", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.По словам госсекретаря США, президент Джо Байден "намерен гарантировать, что у Украины будет все необходимое" для успешного военного противостояния с Россией.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975162795.html
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сша, украина, в мире, энтони блинкен
США, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен

Блинкен: Киев ознакомил США со своим "планом победы", Вашингтон изучает его

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Украина ознакомила США со своим "планом победы" в военном конфликте с Россией, Вашингтон внимательно изучает его, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Украинцы ознакомили нас со своим планом. Мы тщательно изучаем его, а также то, какие дополнительные меры мы или другие партнеры Украины могли бы принять, чтобы помочь им достичь успеха", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.
По словам госсекретаря США, президент Джо Байден "намерен гарантировать, что у Украины будет все необходимое" для успешного военного противостояния с Россией.
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