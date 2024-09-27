https://ria.ru/20240927/blinken-1975189327.html

США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен

США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.09.2024

США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен

Украина ознакомила США со своим "планом победы" в военном конфликте с Россией, Вашингтон внимательно изучает его, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:27

2024-09-27T23:27

2024-09-27T23:39

сша

украина

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Украина ознакомила США со своим "планом победы" в военном конфликте с Россией, Вашингтон внимательно изучает его, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Украинцы ознакомили нас со своим планом. Мы тщательно изучаем его, а также то, какие дополнительные меры мы или другие партнеры Украины могли бы принять, чтобы помочь им достичь успеха", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.По словам госсекретаря США, президент Джо Байден "намерен гарантировать, что у Украины будет все необходимое" для успешного военного противостояния с Россией.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975162795.html

сша

украина

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сша, украина, в мире, энтони блинкен