https://ria.ru/20240927/blinken-1975189327.html
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.09.2024
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен
Украина ознакомила США со своим "планом победы" в военном конфликте с Россией, Вашингтон внимательно изучает его, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:27
2024-09-27T23:27
2024-09-27T23:39
сша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Украина ознакомила США со своим "планом победы" в военном конфликте с Россией, Вашингтон внимательно изучает его, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Украинцы ознакомили нас со своим планом. Мы тщательно изучаем его, а также то, какие дополнительные меры мы или другие партнеры Украины могли бы принять, чтобы помочь им достичь успеха", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.По словам госсекретаря США, президент Джо Байден "намерен гарантировать, что у Украины будет все необходимое" для успешного военного противостояния с Россией.
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сша, украина, в мире, энтони блинкен
США, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен
Блинкен: Киев ознакомил США со своим "планом победы", Вашингтон изучает его