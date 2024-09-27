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"Приговорил к смерти": решение Блинкена по Украине вызвало тревогу в США
"Приговорил к смерти": решение Блинкена по Украине вызвало тревогу в США - РИА Новости, 27.09.2024
"Приговорил к смерти": решение Блинкена по Украине вызвало тревогу в США
Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке и экс-разведчик ВС США Скотт Риттер обратился в социальной сети X к государственному секретарю США Энтони Блинкену с РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:59
2024-09-27T08:59
2024-09-27T19:40
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке и экс-разведчик ВС США Скотт Риттер обратился в социальной сети X к государственному секретарю США Энтони Блинкену с вопросом о последствиях военной помощи Украине.Как заявил глава Госдепа, он распорядился выделить Киеву американские вооружения на сумму 5,55 миллиарда долларов."Скольких украинцев ты только что приговорил к смерти?" — задал ему вопрос Риттер.По словам эксперта, госсекретарю США "плевать и на украинцев, и на Украину".Накануне Блинкен сообщил, что в новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, ООН, НАТО
"Приговорил к смерти": решение Блинкена по Украине вызвало тревогу в США
Экс-разведчик Риттер обратился к Блинкену с вопросом о гибели украинцев