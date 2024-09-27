https://ria.ru/20240927/blinken-1974986568.html

"Приговорил к смерти": решение Блинкена по Украине вызвало тревогу в США

"Приговорил к смерти": решение Блинкена по Украине вызвало тревогу в США - РИА Новости, 27.09.2024

"Приговорил к смерти": решение Блинкена по Украине вызвало тревогу в США

Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке и экс-разведчик ВС США Скотт Риттер обратился в социальной сети X к государственному секретарю США Энтони Блинкену с РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:59

2024-09-27T08:59

2024-09-27T19:40

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке и экс-разведчик ВС США Скотт Риттер обратился в социальной сети X к государственному секретарю США Энтони Блинкену с вопросом о последствиях военной помощи Украине.Как заявил глава Госдепа, он распорядился выделить Киеву американские вооружения на сумму 5,55 миллиарда долларов."Скольких украинцев ты только что приговорил к смерти?" — задал ему вопрос Риттер.По словам эксперта, госсекретарю США "плевать и на украинцев, и на Украину".Накануне Блинкен сообщил, что в новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240927/vsu-1974992905.html

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