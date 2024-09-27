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Бирюков: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу и в выходные - РИА Новости, 27.09.2024
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14:51 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/biryukov-1975073180.html
Бирюков: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу и в выходные
Бирюков: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу и в выходные - РИА Новости, 27.09.2024
Бирюков: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу и в выходные
Дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу и в выходные, все городские службы переведены в режим повышенной готовности,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:51
2024-09-27T14:51
москва
петр бирюков
мосводосток
городское хозяйство москвы
непогода
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу и в выходные, все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, сегодня и в выходные дни в столице ожидаются дожди и усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. До вечера субботы может выпасть до 24 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, петр бирюков, мосводосток, городское хозяйство москвы, непогода
Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы, непогода

Бирюков: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу и в выходные

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу и в выходные, все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня и в выходные дни в столице ожидаются дожди и усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. До вечера субботы может выпасть до 24 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.
"Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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