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США не знали об израильской операции в Бейруте, заявил Байден
США не знали об израильской операции в Бейруте, заявил Байден - РИА Новости, 27.09.2024
США не знали об израильской операции в Бейруте, заявил Байден
Президент США Джо Байден на вопрос о том, одобряют ли Штаты попытку убийства генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил, что РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:40
2024-09-27T22:40
2024-09-27T22:40
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армия обороны израиля (цахал)
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на вопрос о том, одобряют ли Штаты попытку убийства генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. "США не были осведомлены и не участвовали в действиях израильских вооруженных сил", - заявил журналистам Байден, слова которого цитирует пресс-пул Белого дома. Он добавил, что Вашингтон собирает информацию о случившемся. Серия примерно из десяти взрывов в пятницу была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана были видны столбы дыма, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не получали от него уведомления о намерении совершить этот удар.
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В мире, Израиль, США, Бейрут, Джо Байден, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США не знали об израильской операции в Бейруте, заявил Байден
Байден: США не знали об израильской операции в Ливане и не участвовали в ней