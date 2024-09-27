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В Ливане заявили о двух погибших при ударе Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 27.09.2024
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20:43 27.09.2024 (обновлено: 20:47 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/beyrut-1975176883.html
В Ливане заявили о двух погибших при ударе Израиля по пригороду Бейрута
В Ливане заявили о двух погибших при ударе Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 27.09.2024
В Ливане заявили о двух погибших при ударе Израиля по пригороду Бейрута
Жертвами израильского удара по южному пригороду Бейрута, по предварительным данным, стали два человека, 76 получили ранения, сообщается в заявлении центра... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:43
2024-09-27T20:47
в мире
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израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Жертвами израильского удара по южному пригороду Бейрута, по предварительным данным, стали два человека, 76 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.В пятницу вечером в Бейруте была слышна серия сильных взрывов. Израильская авиация нанесла около десяти ударов по одному из кварталов южного пригорода ливанской столицы."В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, погибли два человека, 76 получили ранения", - написано в отчете.Согласно заявлению, поисково-спасательные мероприятия продолжаются, под завалами остаются люди.
https://ria.ru/20240927/ssha-1975176278.html
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в мире, бейрут, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане заявили о двух погибших при ударе Израиля по пригороду Бейрута

В результате израильского удара по Бейруту погибли два человека, 76 ранены

© AP Photo / Bilal HusseinМашина скорой помощи на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Машина скорой помощи на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Машина скорой помощи на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости. Жертвами израильского удара по южному пригороду Бейрута, по предварительным данным, стали два человека, 76 получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
В пятницу вечером в Бейруте была слышна серия сильных взрывов. Израильская авиация нанесла около десяти ударов по одному из кварталов южного пригорода ливанской столицы.
"В результате израильского удара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, погибли два человека, 76 получили ранения", - написано в отчете.
Согласно заявлению, поисково-спасательные мероприятия продолжаются, под завалами остаются люди.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Пентагоне прокомментировали новую атаку Израиля по Бейруту
Вчера, 20:39
 
В миреБейрутЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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