https://ria.ru/20240927/beyrut-1975152758.html

В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов

В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов - РИА Новости, 27.09.2024

В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов

Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:25

2024-09-27T18:25

2024-09-27T18:42

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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости.В центре ливанской столицы от силы взрывов сработали сигнализации машин, среди людей на улицах произошла паника.В социальных сетях появляются фотографии и видео столбов дыма в районе южного пригорода Бейрута.

https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html

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