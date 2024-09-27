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В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов - РИА Новости, 27.09.2024
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18:25 27.09.2024 (обновлено: 18:42 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/beyrut-1975152758.html
В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов
В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов - РИА Новости, 27.09.2024
В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов
Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:25
2024-09-27T18:42
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости.В центре ливанской столицы от силы взрывов сработали сигнализации машин, среди людей на улицах произошла паника.В социальных сетях появляются фотографии и видео столбов дыма в районе южного пригорода Бейрута.
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бейрут, в мире
Бейрут, В мире
В Бейруте прогремело около десяти сильных взрывов

В Бейруте было слышно около десяти сильных взрывов

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Бейруте
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Бейруте
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БЕЙРУТ, 27 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости.
В центре ливанской столицы от силы взрывов сработали сигнализации машин, среди людей на улицах произошла паника.
В социальных сетях появляются фотографии и видео столбов дыма в районе южного пригорода Бейрута.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту
26 сентября, 15:19
 
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