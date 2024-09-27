https://ria.ru/20240927/bespilotniki-1974970482.html

Губернатор Ростовской области уточнил число БПЛА, сбитых под Новошахтинском

Губернатор Ростовской области уточнил число БПЛА, сбитых под Новошахтинском - РИА Новости, 27.09.2024

Губернатор Ростовской области уточнил число БПЛА, сбитых под Новошахтинском

Ночью под Новошахтинском уничтожены семь БПЛА, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:14

2024-09-27T03:14

2024-09-27T03:23

специальная военная операция на украине

василий голубев

ростовская область

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ночью под Новошахтинском уничтожены семь БПЛА, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено семь БПЛА. В результате падения обломков в поле загорелась трава", — написал он в своем Telegram-канале.Возгорание оперативно потушили, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, добавил Голубев.Украинские войска ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974837474.html

ростовская область

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василий голубев, ростовская область