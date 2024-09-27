https://ria.ru/20240927/bespilotniki-1974970482.html
Губернатор Ростовской области уточнил число БПЛА, сбитых под Новошахтинском
Губернатор Ростовской области уточнил число БПЛА, сбитых под Новошахтинском - РИА Новости, 27.09.2024
Губернатор Ростовской области уточнил число БПЛА, сбитых под Новошахтинском
Ночью под Новошахтинском уничтожены семь БПЛА, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:14
2024-09-27T03:14
2024-09-27T03:23
специальная военная операция на украине
василий голубев
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ночью под Новошахтинском уничтожены семь БПЛА, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено семь БПЛА. В результате падения обломков в поле загорелась трава", — написал он в своем Telegram-канале.Возгорание оперативно потушили, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, добавил Голубев.Украинские войска ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974837474.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901994228_520:0:2777:1693_1920x0_80_0_0_41a9c7868be3487e73fe9497f5f29b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Ростовская область
Губернатор Ростовской области уточнил число БПЛА, сбитых под Новошахтинском
Губернатор Голубев: всего под Новошахтинском уничтожили семь БПЛА ВСУ