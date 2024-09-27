https://ria.ru/20240927/bespilotnik-1975094063.html

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 27.09.2024

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотников без специального разрешения, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:44

2024-09-27T15:44

2024-09-27T15:44

игорь руденя

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бпла

тверь

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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотников без специального разрешения, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 октября. "В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов без получения разрешения от московского регионального центра единой системы организации воздушного движения РФ", - говорится в сообщении с уточнением, что решение о продлении принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

https://ria.ru/20240924/bpla-1974345916.html

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игорь руденя, россия, бпла, тверь