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В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 27.09.2024
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15:44 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/bespilotnik-1975094063.html
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 27.09.2024
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотников без специального разрешения, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:44
2024-09-27T15:44
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотников без специального разрешения, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 октября. "В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов без получения разрешения от московского регионального центра единой системы организации воздушного движения РФ", - говорится в сообщении с уточнением, что решение о продлении принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
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игорь руденя, россия, бпла, тверь
Игорь Руденя, Россия, БПЛА, Тверь
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников без разрешения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотников без специального разрешения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 октября.
"В Тверской области до 1 апреля 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов без получения разрешения от московского регионального центра единой системы организации воздушного движения РФ", - говорится в сообщении с уточнением, что решение о продлении принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
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