https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html

Белоусов встретился с военкорами

Белоусов встретился с военкорами - РИА Новости, 27.09.2024

Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости, принимающий участие во встрече. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:26

2024-09-27T17:26

2024-09-27T17:32

андрей белоусов

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости, принимающий участие во встрече.Участники встречи обсудили ряд проблем и вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта.

https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html

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андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)