https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
Белоусов встретился с военкорами
Белоусов встретился с военкорами - РИА Новости, 27.09.2024
Белоусов встретился с военкорами
Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости, принимающий участие во встрече. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:26
2024-09-27T17:26
2024-09-27T17:32
андрей белоусов
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости, принимающий участие во встрече.Участники встречи обсудили ряд проблем и вопросов, касающихся ситуации на различных участках фронта.
https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html
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андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов встретился с военкорами
Белоусов обсудил с военкорами ситуацию на различных участках фронта