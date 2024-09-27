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Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
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22:52 27.09.2024 (обновлено: 23:04 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/azs-1975186327.html
Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане
Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане
Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в "Дагэнерго". РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:52
2024-09-27T23:04
происшествия
махачкала
взрыв на азс в махачкале
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в "Дагэнерго"."Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы, пострадавших из-за взрыва на АЗС. В настоящее время электроснабжение жителей осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Происшествия, Махачкала, Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в "Дагэнерго".
2024-09-27T22:52
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Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане

"Дагэнерго": электроснабжение после взрыва на АЗС в Махачкале восстановлено

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в "Дагэнерго".
"Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы, пострадавших из-за взрыва на АЗС. В настоящее время электроснабжение жителей осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМахачкалаВзрыв на АЗС в МахачкалеРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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