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Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане

Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024

Энергетики восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане

Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в "Дагэнерго". РИА Новости, 27.09.2024

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2024-09-27T22:52

2024-09-27T23:04

происшествия

махачкала

взрыв на азс в махачкале

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сообщили в "Дагэнерго"."Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы, пострадавших из-за взрыва на АЗС. В настоящее время электроснабжение жителей осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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