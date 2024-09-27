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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости, 27.09.2024
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21:05 27.09.2024 (обновлено: 21:22 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/azs-1975178876.html
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости, 27.09.2024
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти, сообщает МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:05
2024-09-27T21:22
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
россия
махачкала
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти, сообщает МЧС."Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять - погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, россия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Махачкала, Республика Дагестан
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти

МЧС: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 9

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти, сообщает МЧС.
"Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять - погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Вчера, 18:52
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в МахачкалеРоссияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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