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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти - РИА Новости, 27.09.2024

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти, сообщает МЧС. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:05

2024-09-27T21:05

2024-09-27T21:22

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

россия

махачкала

республика дагестан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до девяти, сообщает МЧС."Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять - погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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