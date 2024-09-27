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Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.09.2024
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21:00 27.09.2024 (обновлено: 21:03 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/azs-1975178205.html
Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.09.2024
Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии, ещё троим помощь оказана амбулаторно, сообщил помощник... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:00
2024-09-27T21:03
происшествия
взрыв на азс в махачкале
россия
республика дагестан
махачкала
алексей кузнецов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии, ещё троим помощь оказана амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в больницы госпитализированы восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из пострадавших в тяжёлом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что ещё трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан, махачкала, алексей кузнецов
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Алексей Кузнецов
Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии

Минздрав: один из госпитализированных после взрыва на АЗС получил тяжелые травмы

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии, ещё троим помощь оказана амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницы госпитализированы восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из пострадавших в тяжёлом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что ещё трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.
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ПроисшествияВзрыв на АЗС в МахачкалеРоссияРеспублика ДагестанМахачкалаАлексей Кузнецов
 
 
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