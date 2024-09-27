https://ria.ru/20240927/azs-1975178205.html

Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.09.2024

Один пострадавший при взрыве АЗС в Дагестане находится в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии, ещё троим помощь оказана амбулаторно, сообщил помощник... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:00

2024-09-27T21:00

2024-09-27T21:03

происшествия

взрыв на азс в махачкале

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махачкала

алексей кузнецов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии, ещё троим помощь оказана амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в больницы госпитализированы восемь пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из пострадавших в тяжёлом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что ещё трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html

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происшествия, взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан, махачкала, алексей кузнецов