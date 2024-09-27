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Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли троих человек
Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли троих человек - РИА Новости, 27.09.2024
Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли троих человек
Спасатели извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане трёх человек, сообщает МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:48
2024-09-27T20:48
2024-09-27T20:53
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане трёх человек, сообщает МЧС в Telegram-канале."В Республике Дагестан спасатели МЧС России извлекли из-под завалов трёх человек", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли троих человек
МЧС: спасатели извлекли троих человек из-под завалов АЗС в Дагестане