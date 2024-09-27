https://ria.ru/20240927/azs-1975177271.html

Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли троих человек

Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли троих человек - РИА Новости, 27.09.2024

Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли троих человек

Спасатели извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане трёх человек, сообщает МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:48

2024-09-27T20:48

2024-09-27T20:53

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане трёх человек, сообщает МЧС в Telegram-канале."В Республике Дагестан спасатели МЧС России извлекли из-под завалов трёх человек", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html

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2024

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан