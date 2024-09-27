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В больницу доставили еще одного пострадавшего при взрыве на АЗС в Дагестане
В больницу доставили еще одного пострадавшего при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
В больницу доставили еще одного пострадавшего при взрыве на АЗС в Дагестане
Ещё один пострадавший после взрыва на АЗС в Дагестане госпитализирован, сообщает городская клиническая больница Махачкалы в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:33
2024-09-27T19:33
2024-09-27T19:53
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Ещё один пострадавший после взрыва на АЗС в Дагестане госпитализирован, сообщает городская клиническая больница Махачкалы в Telegram-канале."Ещё один пострадавший в результате взрыва доставлен в ГКБ г. Махачкалы. Медицинский персонал ГКБ работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении больницы.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошёл взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
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происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
В больницу доставили еще одного пострадавшего при взрыве на АЗС в Дагестане
ГКБ: еще одного пострадавшего при взрыве на АЗС в Махачкале доставили в больницу