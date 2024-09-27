https://ria.ru/20240927/azs-1975168211.html
Одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане прооперировали
Одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане прооперировали - РИА Новости, 27.09.2024
Одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане прооперировали
Один из пострадавших в результате взрыва на АЗС успешно прооперирован, сообщает главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурат Малаев в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:31
2024-09-27T19:31
2024-09-27T19:38
происшествия
взрыв на азс в махачкале
россия
махачкала
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975166073_321:0:2200:1057_1920x0_80_0_0_86a23a631dc378b7acff6527a7bf8b06.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Один из пострадавших в результате взрыва на АЗС успешно прооперирован, сообщает главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурат Малаев в Telegram-канале."Пострадавший в результате взрыва на АЗС успешно прооперирован, жизни пациента ничего не угрожает. Пациент находится в реанимации под наблюдением", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975166073_127:0:2200:1555_1920x0_80_0_0_e3a94b119dbd7731cd2687e0cfae4feb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв на азс в махачкале, россия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Махачкала, Республика Дагестан
Одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане прооперировали
Одного пострадавшего при взрыве на АЗС в Махачкале успешно прооперировали