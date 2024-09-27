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Одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане прооперировали

Одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане прооперировали - РИА Новости, 27.09.2024

Одного из пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане прооперировали

Один из пострадавших в результате взрыва на АЗС успешно прооперирован, сообщает главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурат Малаев в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:31

2024-09-27T19:31

2024-09-27T19:38

происшествия

взрыв на азс в махачкале

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Один из пострадавших в результате взрыва на АЗС успешно прооперирован, сообщает главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурат Малаев в Telegram-канале."Пострадавший в результате взрыва на АЗС успешно прооперирован, жизни пациента ничего не угрожает. Пациент находится в реанимации под наблюдением", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.

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происшествия, взрыв на азс в махачкале, россия, махачкала, республика дагестан