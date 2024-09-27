https://ria.ru/20240927/arkhangelsk-1975035764.html
На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска
На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска - РИА Новости, 27.09.2024
На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска
Архангельский депутат Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов, по предварительным данным, находились на борту разбившегося в Архангельской области... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:38
2024-09-27T12:38
2024-09-27T12:46
архангельск
происшествия
архангельская область
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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Архангельский депутат Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов, по предварительным данным, находились на борту разбившегося в Архангельской области вертолета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Предварительно, на борту находились Семёнов Алексей и Сметанин Сергей", - сообщил собеседник агентства.Ранее СМИ региона сообщали о том, что на борту вертолета мог находиться депутат городской думы Сергей Сметанин.Информация о пропаже вертолета R44 поступила в МЧС России в четверг, 26 сентября. Вертолет вылетел из населенного пункта Бычье Мезенского округа Архангельской области в населенный пункт Карандашевская Приморского округа Архангельской области. На борту вертолета находилось два человека. В пятницу утром вертолет был обнаружен, двое находившихся на борту людей погибли.
https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html
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архангельск, происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Архангельск, Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска
На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска Сметанин