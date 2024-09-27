https://ria.ru/20240927/arkhangelsk-1975035764.html

На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска

На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска - РИА Новости, 27.09.2024

На борту разбившегося вертолета был депутат городской думы Архангельска

Архангельский депутат Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов, по предварительным данным, находились на борту разбившегося в Архангельской области... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:38

2024-09-27T12:38

2024-09-27T12:46

архангельск

происшествия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Архангельский депутат Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов, по предварительным данным, находились на борту разбившегося в Архангельской области вертолета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Предварительно, на борту находились Семёнов Алексей и Сметанин Сергей", - сообщил собеседник агентства.Ранее СМИ региона сообщали о том, что на борту вертолета мог находиться депутат городской думы Сергей Сметанин.Информация о пропаже вертолета R44 поступила в МЧС России в четверг, 26 сентября. Вертолет вылетел из населенного пункта Бычье Мезенского округа Архангельской области в населенный пункт Карандашевская Приморского округа Архангельской области. На борту вертолета находилось два человека. В пятницу утром вертолет был обнаружен, двое находившихся на борту людей погибли.

https://ria.ru/20240925/vertolet-1974524815.html

архангельск

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архангельск, происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия