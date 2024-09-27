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Фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали - РИА Новости, 27.09.2024
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09:25 27.09.2024 (обновлено: 09:35 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/arest-1974991465.html
Фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали
Фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали - РИА Новости, 27.09.2024
Фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали
Столичный суд арестовал Владимира Иванова, которому вменяют хищение путем мошенничества денежных средств, выделенных под госконтракт для нужд министерства... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:25
2024-09-27T09:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Столичный суд арестовал Владимира Иванова, которому вменяют хищение путем мошенничества денежных средств, выделенных под госконтракт для нужд министерства обороны РФ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Постановление Тверского районного суда… в отношении Иванова Владимира Александровича оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в документах.Мужчине вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его арестовали в начале августа.В материалах указано, что ему инкриминируется хищение денежных средств, "выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд министерства обороны РФ". С каким госконтрактом связано уголовное дело Иванова и каков ущерб, не уточняется.Защита просила суд не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы, и настаивала, что в деле "отсутствуют доказательства события преступления и причастности к нему" и что его подзащитного задержали спустя год после возбуждения уголовного дела. Само уголовное дело, как уточняется в документах, возбуждено 22 августа 2023 года.
https://ria.ru/20240926/popov-1974762460.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали

Суд арестовал фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Столичный суд арестовал Владимира Иванова, которому вменяют хищение путем мошенничества денежных средств, выделенных под госконтракт для нужд министерства обороны РФ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Постановление Тверского районного суда… в отношении Иванова Владимира Александровича оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в документах.
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Мужчине вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его арестовали в начале августа.
В материалах указано, что ему инкриминируется хищение денежных средств, "выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд министерства обороны РФ". С каким госконтрактом связано уголовное дело Иванова и каков ущерб, не уточняется.
Защита просила суд не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы, и настаивала, что в деле "отсутствуют доказательства события преступления и причастности к нему" и что его подзащитного задержали спустя год после возбуждения уголовного дела. Само уголовное дело, как уточняется в документах, возбуждено 22 августа 2023 года.
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