https://ria.ru/20240927/antonov-1974971040.html

Антонов призвал власти США "опомниться" на фоне визита Зеленского

Антонов призвал власти США "опомниться" на фоне визита Зеленского - РИА Новости, 27.09.2024

Антонов призвал власти США "опомниться" на фоне визита Зеленского

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу призвал американских политиков "опомниться" на фоне визита Владимира Зеленского в США и заявил, что Москва... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T03:25

2024-09-27T03:25

2024-09-27T06:05

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу призвал американских политиков "опомниться" на фоне визита Владимира Зеленского в США и заявил, что Москва не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. "Призываем американских политиков опомниться. Понять, что Российская Федерация никогда не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить", — заявил дипломат журналистам. Он отметил, что США пытаются "извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира и не пыталась его добиться".Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974902329.html

https://ria.ru/20240927/tramp-1974964658.html

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россия, сша, украина, владимир зеленский, анатолий антонов, дональд трамп, нато, в мире