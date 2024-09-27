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В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб - РИА Новости, 27.09.2024
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08:39 27.09.2024 (обновлено: 12:41 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/agenty-1974984654.html
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб - РИА Новости, 27.09.2024
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, осуществлявших передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне, сообщило региональное... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:39
2024-09-27T12:41
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, осуществлявших передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне, сообщило региональное управление ФСБ."Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины, инициативно предложив свою помощь противнику", — отметили в ведомстве.В частности, по данным ведомства, мужчина передал координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он пересылал украинскому куратору другие сведения, связанные с перемещением воинских эшелонов военной техники в зону спецоперации, а также полученные им данные об объекте ОПК в регионе.Информацию передали противнику для использования при ударах ракетами. Другой задержанный — 43-летний иностранец.Он самостоятельно связался с представителями ГУР Украины через интернет-мессенджер. Мужчина предложил противнику сотрудничество, направленное против безопасности России.В частности, злоумышленник собирал и передавал киевскому режиму разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов армии. Противник использовал эту информацию для определения подходящих целей и ударов по ним.Против задержанных возбудили уголовные дела о госизмене в форме шпионажа и шпионаже. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанных заключили под стражу.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974949524.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму
Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ.
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

ФСБ задержала двух агентов Киева за передачу данных о военных объектах в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, осуществлявших передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне, сообщило региональное управление ФСБ.
"Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины, инициативно предложив свою помощь противнику", — отметили в ведомстве.
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В частности, по данным ведомства, мужчина передал координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он пересылал украинскому куратору другие сведения, связанные с перемещением воинских эшелонов военной техники в зону спецоперации, а также полученные им данные об объекте ОПК в регионе.
Информацию передали противнику для использования при ударах ракетами.
Другой задержанный — 43-летний иностранец.
Он самостоятельно связался с представителями ГУР Украины через интернет-мессенджер. Мужчина предложил противнику сотрудничество, направленное против безопасности России.
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В частности, злоумышленник собирал и передавал киевскому режиму разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов армии. Противник использовал эту информацию для определения подходящих целей и ударов по ним.
Против задержанных возбудили уголовные дела о госизмене в форме шпионажа и шпионаже. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанных заключили под стражу.
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