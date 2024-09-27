https://ria.ru/20240927/agenty-1974984654.html

В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб - РИА Новости, 27.09.2024

В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, осуществлявших передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне, сообщило региональное... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:39

2024-09-27T08:39

2024-09-27T12:41

происшествия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975037817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b05b4b85d97ddac436eec18251fef17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, осуществлявших передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне, сообщило региональное управление ФСБ."Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон горячей линии Службы безопасности Украины, инициативно предложив свою помощь противнику", — отметили в ведомстве.В частности, по данным ведомства, мужчина передал координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он пересылал украинскому куратору другие сведения, связанные с перемещением воинских эшелонов военной техники в зону спецоперации, а также полученные им данные об объекте ОПК в регионе.Информацию передали противнику для использования при ударах ракетами. Другой задержанный — 43-летний иностранец.Он самостоятельно связался с представителями ГУР Украины через интернет-мессенджер. Мужчина предложил противнику сотрудничество, направленное против безопасности России.В частности, злоумышленник собирал и передавал киевскому режиму разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов армии. Противник использовал эту информацию для определения подходящих целей и ударов по ним.Против задержанных возбудили уголовные дела о госизмене в форме шпионажа и шпионаже. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанных заключили под стражу.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974949524.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ. 2024-09-27T08:39 true PT7M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым