https://ria.ru/20240927/aes-1974981000.html

Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС

Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС - РИА Новости, 27.09.2024

Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС

Мониторинговая миссия МАГАТЭ на Курской АЭС, аналогичная уже действующей на ЗАЭС, не нужна, учитывая разницу между контекстом, в котором находятся станции,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:48

2024-09-27T07:48

2024-09-27T08:12

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мониторинговая миссия МАГАТЭ на Курской АЭС, аналогичная уже действующей на ЗАЭС, не нужна, учитывая разницу между контекстом, в котором находятся станции, высказал мнение в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Мне кажется, что этого (теоретической мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС - ред.) нам совершенно не нужно. Очень большая разница между Запорожской АЭС и Курской АЭС", - сказал дипломат агентству на полях Российской энергетической недели. Он указал, что ЗАЭС в недавнем прошлом сменила управляющую организацию и расположена вблизи линии боевого соприкосновения. "А на Курской станции я не вижу большой пользы от присутствия МАГАТЭ", - подчеркнул собеседник.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/magate-1974980319.html

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россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, курская аэс, запорожская аэс, в мире