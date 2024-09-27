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Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС - РИА Новости, 27.09.2024
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07:48 27.09.2024 (обновлено: 08:12 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/aes-1974981000.html
Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС
Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС - РИА Новости, 27.09.2024
Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС
Мониторинговая миссия МАГАТЭ на Курской АЭС, аналогичная уже действующей на ЗАЭС, не нужна, учитывая разницу между контекстом, в котором находятся станции,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:48
2024-09-27T08:12
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
курская аэс
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в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мониторинговая миссия МАГАТЭ на Курской АЭС, аналогичная уже действующей на ЗАЭС, не нужна, учитывая разницу между контекстом, в котором находятся станции, высказал мнение в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Мне кажется, что этого (теоретической мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС - ред.) нам совершенно не нужно. Очень большая разница между Запорожской АЭС и Курской АЭС", - сказал дипломат агентству на полях Российской энергетической недели. Он указал, что ЗАЭС в недавнем прошлом сменила управляющую организацию и расположена вблизи линии боевого соприкосновения. "А на Курской станции я не вижу большой пользы от присутствия МАГАТЭ", - подчеркнул собеседник.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/magate-1974980319.html
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россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, курская аэс, запорожская аэс, в мире
Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская АЭС, В мире
Ульянов не видит смысла в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС

Ульянов: мониторинговая миссия МАГАТЭ на Курской АЭС не нужна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мониторинговая миссия МАГАТЭ на Курской АЭС, аналогичная уже действующей на ЗАЭС, не нужна, учитывая разницу между контекстом, в котором находятся станции, высказал мнение в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Мне кажется, что этого (теоретической мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС - ред.) нам совершенно не нужно. Очень большая разница между Запорожской АЭС и Курской АЭС", - сказал дипломат агентству на полях Российской энергетической недели.
Он указал, что ЗАЭС в недавнем прошлом сменила управляющую организацию и расположена вблизи линии боевого соприкосновения.
"А на Курской станции я не вижу большой пользы от присутствия МАГАТЭ", - подчеркнул собеседник.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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РоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭКурская АЭСЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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