https://ria.ru/20240927/aeb-1974972086.html

АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки

АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки - РИА Новости, 27.09.2024

АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки

Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T04:00

2024-09-27T04:00

2024-09-27T04:00

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов в Африке, рассказал РИА Новости исполнительный председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. В июне Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) и Африканская организация производителей нефти (APPO) объявили о создании Африканского энергетического банка на церемонии в Каире. Целью банка будет финансирование энергетических проектов в Африке, которые испытывают трудности с получением финансирования из-за рубежа. "Африканский энергетический банк будет одним из тех решений. В этот банк будет вкладываться много капитала, но это не все: Мы должны создать другие финансовые инструменты, чтобы сократить энергетический разрыв, чтобы нам не оказаться в положении, где западные страны выбирают победителей и проигравших, когда дело доходит до энергетики в Африке", - сказал Аюк на полях Российской энергетической недели в Москве. В этом ключе собеседник агентства подчеркнул, что, помимо ископаемого топлива, Африканский энергетический банк будет также рассматривать инвестиции в другие источники энергии, в том числе и возобновляемые. "… Это означает, что мы используем все, что у нас есть, чтобы выпутаться из этой передряги. Итак, что мы собираемся делать? Мы собираемся рассмотреть проекты в области возобновляемых источников энергии, солнечной энергии, ветра, водорода. Если это выгодно для банка, банк собирается инвестировать в это", - добавил Аюк. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Африканский энергетический банк планирует начать свою деятельность в этом году с первоначальным капиталом в размере 5 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240926/afrika-1974957082.html

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африка, москва, каир (город), экономика