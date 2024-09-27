День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 (17 по старому стилю) сентября православная церковь отмечает память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии во II веке, в царствование императора Адриана. Их мать, святая София, что в переводе c греческого языка означает — Мудрость, жила в Риме. Она была христианкой и своих дочерей назвала в честь главных христианских добродетелей — "Пистис", "Эльпис", "Агапэ", что в переводе с греческого означает Вера, Надежда, Любовь.
В те времена в языческой Италии были суровые гонения на христиан. Проповедование Иисуса Христа как Сына Божиего грозило жестоким наказанием, а зачастую пытками и смертью. Несмотря на это, горячо веровавшая женщина не побоялась не только сама принять крещение, но и воспитать в любви к Иисусу Христу своих дочерей. Вере было 12 лет, Надежде — 10, а Любови — всего девять лет, когда слух об их христианской семье дошел до императора Адриана, и тот велел привести мать с дочерьми к нему.
Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их отречься от христианства. Но девочки не отреклись от веры ради обещанных им земных радостей, не испугались страшных мук. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые сестры оставались непоколебимыми в вере. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девочек вытерпеть мучения во Имя Иисуса Христа. Все три ее дочери были обезглавлены.
Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. Женщина положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте, а сама так и осталась сидеть у их могил. На третий день она тихо скончалась. Верующие люди похоронили ее рядом с могилами ее святых девочек. Святая София также считается мученицей, хотя приняла страдания за Христа не телом, а сердцем.
В VIII веке мощи мучениц из крипты кладбища святого Панкратия в Риме по распоряжению папы Римского Павла I (757-767) были перенесены в построенную новую церковь святого Сильвестра на Марсовом поле, а часть мощей мучениц была преподнесена в дар монастырю святой Иулии в Брешии (Италия).
10 мая 777 года мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были перенесены в женский монастырь в Эшо под Страсбургом (Франция) по просьбе основателя обители епископа Ремигия.
Мощи святых мучениц привлекали к себе множество паломников, вокруг аббатства разрослась деревня, а для приезжающих была построена большая гостиница. Во время Великой французской революции (1789-1794) монастырь был разорен, а мощи похищены.
Предполагается, что, желая укрыть мощи мучениц от поругания, монахини спрятали их на монастырском кладбище, где они до сих пор пребывают сокрытыми в неизвестном месте. Монастырский храм святого Трофима продолжал действовать до французской революции, а затем был продан с аукциона. В его помещениях несколько лет действовал трактир. В 1898 году остатки монастырской церкви были объявлены "историческим памятником", началось ее постепенное восстановление.
3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаге из песчаника, а другую — в реликварий, помещенный в раку с другими святынями.
В настоящее время в храме святого Трофима находится историческая рака с частицей мощей святой мученицы Софии, в которой на протяжении столетий хранились мощи святых мучениц.
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