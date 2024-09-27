День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их отречься от христианства. Но девочки не отреклись от веры ради обещанных им земных радостей, не испугались страшных мук. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые сестры оставались непоколебимыми в вере. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девочек вытерпеть мучения во Имя Иисуса Христа. Все три ее дочери были обезглавлены.

Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. Женщина положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте, а сама так и осталась сидеть у их могил. На третий день она тихо скончалась. Верующие люди похоронили ее рядом с могилами ее святых девочек. Святая София также считается мученицей, хотя приняла страдания за Христа не телом, а сердцем.

В VIII веке мощи мучениц из крипты кладбища святого Панкратия в Риме по распоряжению папы Римского Павла I (757-767) были перенесены в построенную новую церковь святого Сильвестра на Марсовом поле, а часть мощей мучениц была преподнесена в дар монастырю святой Иулии в Брешии (Италия).

10 мая 777 года мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были перенесены в женский монастырь в Эшо под Страсбургом (Франция) по просьбе основателя обители епископа Ремигия.

Мощи святых мучениц привлекали к себе множество паломников, вокруг аббатства разрослась деревня, а для приезжающих была построена большая гостиница. Во время Великой французской революции (1789-1794) монастырь был разорен, а мощи похищены.