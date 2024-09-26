https://ria.ru/20240926/zhile-1974775354.html

Гладков рассказал о социальной жилищной программе в Белгородской области

Гладков рассказал о социальной жилищной программе в Белгородской области - РИА Новости, 26.09.2024

Гладков рассказал о социальной жилищной программе в Белгородской области

Власти Белгородской области за три года направили порядка 8,5 миллиардов рублей на реализацию в регионе социальной жилищной программы для детей-сирот,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:01

2024-09-26T11:01

2024-09-26T11:01

белгородская область

жилье

вячеслав гладков

дети-сироты

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БЕЛГОРОД, 26 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области за три года направили порядка 8,5 миллиардов рублей на реализацию в регионе социальной жилищной программы для детей-сирот, многодетных и молодых семей, семей с детьми-инвалидами и жильцов аварийных домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор сообщил, что за три года 1,8 миллиарда рублей было направлено на жильё для детей-сирот, 1,2 миллиарда – для многодетных семей, 491,8 миллиона – для семей с детьми-инвалидами, 959 миллионов – по программе "Молодая семья". Помимо этого, с 2021 по 2023 годы было выделено 3,8 миллиарда рублей на программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. "Одно из важнейших направлений нашей работы — это социальная жилищная программа. За последние три года около 8,5 миллиардов рублей потратили на эти цели. Например, мы остаёмся, если не ошибаюсь, единственным регионом в Российской Федерации, у которого нет очереди на жилье для детей-сирот", - приводит слова главы региона пресс-служба правительства Белгородской области. Гладков сообщил также, что все социальные жилищные программы в Белгородской области будут продолжены в 2025 году в полном объеме. Так, запланировано обеспечить жильем не менее 30 многодетных семей на общую сумму 250 миллионов рублей, не менее 145 молодых семей - на общую сумму 265,4 миллиона рублей, не менее 223 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - на общую сумму 698,1 миллиона рублей. Также планируется предоставить жилье не менее чем 30 семьям с детьми-инвалидами на общую сумму более 311 миллионов рублей. "Надеюсь, что и при формировании бюджета 2025 года нам удастся сохранить эту позицию. Понимаем, насколько важно для данных категорий граждан решение жилищной проблемы - исходя из финансового состояния этих семей, например, детей-сирот, решить самостоятельно эти вопросы невозможно", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20240925/remont-1974589959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, вячеслав гладков, дети-сироты