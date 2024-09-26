https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974960483.html

Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева

Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева - РИА Новости, 26.09.2024

Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели, заявил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:30

2024-09-26T23:30

2024-09-26T23:43

сша

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владимир зеленский

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джо байден

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей", - сообщил он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Зеленского в Белом доме.Кирби добавил, что по поручению американского президента его команде совместно с представителями Киева предстоит глубже изучить эти предложения в ближайшие недели.Американский чиновник отказался говорить о реализуемости плана, переадресовав вопрос в Киев, но добавил, что Байден и Зеленский проведут встречу 12 октября в Германии, где в том числе обсудят представленные предложения.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html

сша

киев

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