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Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 26.09.2024 (обновлено: 23:43 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974960483.html
Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева
Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева - РИА Новости, 26.09.2024
Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева
Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:30
2024-09-26T23:43
сша
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
джон кирби
джо байден
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей", - сообщил он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Зеленского в Белом доме.Кирби добавил, что по поручению американского президента его команде совместно с представителями Киева предстоит глубже изучить эти предложения в ближайшие недели.Американский чиновник отказался говорить о реализуемости плана, переадресовав вопрос в Киев, но добавил, что Байден и Зеленский проведут встречу 12 октября в Германии, где в том числе обсудят представленные предложения.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974730227.html
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сша, в мире, киев, украина, владимир зеленский, джон кирби, джо байден
США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Джо Байден
Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева

Белый дом: "план победы" Зеленского предстоит глубже изучить в следующие недели

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей", - сообщил он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Зеленского в Белом доме.
Кирби добавил, что по поручению американского президента его команде совместно с представителями Киева предстоит глубже изучить эти предложения в ближайшие недели.
Американский чиновник отказался говорить о реализуемости плана, переадресовав вопрос в Киев, но добавил, что Байден и Зеленский проведут встречу 12 октября в Германии, где в том числе обсудят представленные предложения.
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
СМИ: новый план Зеленского обеспокоил администрацию Байдена
Вчера, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДжон КирбиДжо Байден
 
 
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