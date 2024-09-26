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"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта
"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта - РИА Новости, 26.09.2024
"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта
Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую из-за заявления о прекращении боевых действий. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:15
2024-09-26T16:15
2024-09-26T16:15
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую из-за заявления о прекращении боевых действий.По словам жены Владимира Зеленского, мир должен отказаться от деклараций и создавать по-настоящему безопасное будущее для детей."Вот поэтому и нужно прекратить боевые действия любой ценой", — написал Eugene Tkach."Зеленская, а где твои дети?" — спросил Vasil Mirchev."Что, клоуна не хватает — на арену выпустили клоунессу? — заметил Razbor Poletov."Абсолютная пустышка", — заявила Dolores."Елена, подскажите нашему президенту, что его манера выступления никого не вдохновляет. Эмоции должны быть настоящие", — возмутился Slava.Владимир Зеленский заявлял о том, что подготовил так называемый "план победы", с которым он полетел в США. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в плане Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России.
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Москва, Джо Байден, Дмитрий Песков