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"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974892330.html
"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта
"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта - РИА Новости, 26.09.2024
"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта
Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую из-за заявления о прекращении боевых действий. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:15
2024-09-26T16:15
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
елена зеленская
в мире
украина
сша
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую из-за заявления о прекращении боевых действий.По словам жены Владимира Зеленского, мир должен отказаться от деклараций и создавать по-настоящему безопасное будущее для детей."Вот поэтому и нужно прекратить боевые действия любой ценой", — написал Eugene Tkach."Зеленская, а где твои дети?" — спросил Vasil Mirchev."Что, клоуна не хватает — на арену выпустили клоунессу? — заметил Razbor Poletov."Абсолютная пустышка", — заявила Dolores."Елена, подскажите нашему президенту, что его манера выступления никого не вдохновляет. Эмоции должны быть настоящие", — возмутился Slava.Владимир Зеленский заявлял о том, что подготовил так называемый "план победы", с которым он полетел в США. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в плане Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974827854.html
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владимир зеленский, елена зеленская, в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, москва, джо байден, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Москва, Джо Байден, Дмитрий Песков

"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта

© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую из-за заявления о прекращении боевых действий.
По словам жены Владимира Зеленского, мир должен отказаться от деклараций и создавать по-настоящему безопасное будущее для детей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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"Вот поэтому и нужно прекратить боевые действия любой ценой", — написал Eugene Tkach.
"Зеленская, а где твои дети?" — спросил Vasil Mirchev.
«
"Что, клоуна не хватает — на арену выпустили клоунессу? — заметил Razbor Poletov.
"Абсолютная пустышка", — заявила Dolores.
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"Елена, подскажите нашему президенту, что его манера выступления никого не вдохновляет. Эмоции должны быть настоящие", — возмутился Slava.
Владимир Зеленский заявлял о том, что подготовил так называемый "план победы", с которым он полетел в США. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в плане Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяВ миреУкраинаСШАРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМоскваДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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