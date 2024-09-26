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Зеленский зарегистрировал в нескольких странах торговую марку на вооружения - РИА Новости, 26.09.2024
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14:06 26.09.2024 (обновлено: 14:55 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974847029.html
Зеленский зарегистрировал в нескольких странах торговую марку на вооружения
Зеленский зарегистрировал в нескольких странах торговую марку на вооружения - РИА Новости, 26.09.2024
Зеленский зарегистрировал в нескольких странах торговую марку на вооружения
Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа вооружения, в том числе тяжелого, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:06
2024-09-26T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа вооружения, в том числе тяжелого, выяснило РИА Новости.Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.В числе товаров, которые могут продаваться под торговой маркой ZELENSKYY, есть оружие и военное снаряжение.Речь идет в том числе об артиллерийских орудиях, баллистическом оружии, взрывчатых веществах, патронах для огнестрельного оружия, детонаторах, гранатах, винтовках, пистолетах и даже танках и торпедах.В этом же разделе значатся бенгальские огни.В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованному в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
https://ria.ru/20240926/ssha-1974833484.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский зарегистрировал в нескольких странах торговую марку на вооружения

Зеленский зарегистрировал торговую марку на вооружения, включая танки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа вооружения, в том числе тяжелого, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.
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В числе товаров, которые могут продаваться под торговой маркой ZELENSKYY, есть оружие и военное снаряжение.
Речь идет в том числе об артиллерийских орудиях, баллистическом оружии, взрывчатых веществах, патронах для огнестрельного оружия, детонаторах, гранатах, винтовках, пистолетах и даже танках и торпедах.
В этом же разделе значатся бенгальские огни.
В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованному в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.
Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
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