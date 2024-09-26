Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги
Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные и астрологические услуги
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY — она распространяется на ряд услуг, в том числе похоронные и астрологические, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Ее можно использовать в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.
В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, такие нетривиальные, как сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похоронных церемоний.
В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.
В августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам, данная торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, публикацию книг.