Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США
Time: команда Зеленского не согласилась на встречу с Трампом в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре, сообщает журнал Time.
"Команды (Трампа и Зеленского - ред.) обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго... Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как (выражение - ред.) поддержки кампании Трампа", - пишет журнал со ссылкой на украинских чиновников, близких к Зеленскому.
По информации Time, команда Зеленского предложила провести встречу с Трампом на "более нейтральной территории", например, дать совместное интервью на американском телевидении. Однако после посещения Зеленским завода для снарядов в Пенсильвании тон переговоров изменился, и возможная встреча сорвалась. По словам одного украинского чиновника, Трамп, вероятно, "обиделся".
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.