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Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США - РИА Новости, 26.09.2024
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18:59 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html
Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США
Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США - РИА Новости, 26.09.2024
Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США
Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:59
2024-09-26T18:59
в мире
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пенсильвания
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владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре, сообщает журнал Time. "Команды (Трампа и Зеленского - ред.) обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго... Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как (выражение - ред.) поддержки кампании Трампа", - пишет журнал со ссылкой на украинских чиновников, близких к Зеленскому. По информации Time, команда Зеленского предложила провести встречу с Трампом на "более нейтральной территории", например, дать совместное интервью на американском телевидении. Однако после посещения Зеленским завода для снарядов в Пенсильвании тон переговоров изменился, и возможная встреча сорвалась. По словам одного украинского чиновника, Трамп, вероятно, "обиделся". Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США

Time: команда Зеленского не согласилась на встречу с Трампом в Мар-а-Лаго

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре, сообщает журнал Time.
"Команды (Трампа и Зеленского - ред.) обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго... Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как (выражение - ред.) поддержки кампании Трампа", - пишет журнал со ссылкой на украинских чиновников, близких к Зеленскому.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
16 июля, 15:53
По информации Time, команда Зеленского предложила провести встречу с Трампом на "более нейтральной территории", например, дать совместное интервью на американском телевидении. Однако после посещения Зеленским завода для снарядов в Пенсильвании тон переговоров изменился, и возможная встреча сорвалась. По словам одного украинского чиновника, Трамп, вероятно, "обиделся".
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
15 сентября, 19:41
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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