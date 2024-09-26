https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html

Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США

Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США - РИА Новости, 26.09.2024

Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США

Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:59

2024-09-26T18:59

2024-09-26T18:59

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре, сообщает журнал Time. "Команды (Трампа и Зеленского - ред.) обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго... Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как (выражение - ред.) поддержки кампании Трампа", - пишет журнал со ссылкой на украинских чиновников, близких к Зеленскому. По информации Time, команда Зеленского предложила провести встречу с Трампом на "более нейтральной территории", например, дать совместное интервью на американском телевидении. Однако после посещения Зеленским завода для снарядов в Пенсильвании тон переговоров изменился, и возможная встреча сорвалась. По словам одного украинского чиновника, Трамп, вероятно, "обиделся". Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, выборы президента сша — 2024