https://ria.ru/20240926/zasedanie-1974846594.html
В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина
В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина - РИА Новости, 26.09.2024
В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина
Пленарное заседание Российской энергетической недели с участием президента РФ Владимира Путина началось в Москве. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:05
2024-09-26T14:05
2024-09-26T14:06
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пленарное заседание Российской энергетической недели с участием президента РФ Владимира Путина началось в Москве. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление президента ожидается достаточно объемным. На пленарном заседании также запланировано и выступление лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который находится в Москве с рабочим визитом. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/mezentsev-1974830675.html
https://ria.ru/20240926/peskov-1974826185.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика
Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина
В Москве началось пленарное заседание Российской энергетической недели с Путиным
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пленарное заседание Российской энергетической недели с участием президента РФ Владимира Путина началось в Москве.
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление президента ожидается достаточно объемным.
На пленарном заседании также запланировано и выступление лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который находится в Москве
с рабочим визитом.
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.