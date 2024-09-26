https://ria.ru/20240926/zasedanie-1974846594.html

В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина

В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина - РИА Новости, 26.09.2024

В Москве началось пленарное заседание РЭН с участием Путина

Пленарное заседание Российской энергетической недели с участием президента РФ Владимира Путина началось в Москве. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:05

2024-09-26T14:05

2024-09-26T14:06

москва

россия

владимир путин

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пленарное заседание Российской энергетической недели с участием президента РФ Владимира Путина началось в Москве. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление президента ожидается достаточно объемным. На пленарном заседании также запланировано и выступление лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который находится в Москве с рабочим визитом. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/mezentsev-1974830675.html

https://ria.ru/20240926/peskov-1974826185.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика