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Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.09.2024
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11:51 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/zapad-1974799063.html
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.09.2024
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:51
2024-09-26T11:51
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
дом союзов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. В четверг в Доме Союзов проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам. "Налицо деструктивный характер линий коллективного Запада, который не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. Самостоятельное определение универсальных ценностей", - сказал Чернышов в ходе заседания. Депутат отметил, что Россия при развитии демократических институтов старается использовать новые технологии, которые делают жизнь граждан комфортнее. "Мы не боремся против других ценностей, мы поддерживаем свои", - добавил депутат. -0-
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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, дом союзов
Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Дом союзов
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме

Вице-спикер ГД Чернышов: коллективный Запад не готов принять новые реалии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов
Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах.
В четверг в Доме Союзов проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам.
"Налицо деструктивный характер линий коллективного Запада, который не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. Самостоятельное определение универсальных ценностей", - сказал Чернышов в ходе заседания.
Депутат отметил, что Россия при развитии демократических институтов старается использовать новые технологии, которые делают жизнь граждан комфортнее.
"Мы не боремся против других ценностей, мы поддерживаем свои", - добавил депутат. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Россия победила главного внутреннего врага
4 августа, 08:00
 
РоссияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФДом союзов
 
 
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