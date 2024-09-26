https://ria.ru/20240926/zapad-1974799063.html

Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме

Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.09.2024

Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:51

2024-09-26T11:51

2024-09-26T11:51

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

дом союзов

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. В четверг в Доме Союзов проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам. "Налицо деструктивный характер линий коллективного Запада, который не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. Самостоятельное определение универсальных ценностей", - сказал Чернышов в ходе заседания. Депутат отметил, что Россия при развитии демократических институтов старается использовать новые технологии, которые делают жизнь граждан комфортнее. "Мы не боремся против других ценностей, мы поддерживаем свои", - добавил депутат. -0-

https://ria.ru/20240804/rossiya-1963916920.html

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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, дом союзов