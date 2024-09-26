https://ria.ru/20240926/zapad-1974799063.html
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.09.2024
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:51
2024-09-26T11:51
2024-09-26T11:51
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
дом союзов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. В четверг в Доме Союзов проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам. "Налицо деструктивный характер линий коллективного Запада, который не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. Самостоятельное определение универсальных ценностей", - сказал Чернышов в ходе заседания. Депутат отметил, что Россия при развитии демократических институтов старается использовать новые технологии, которые делают жизнь граждан комфортнее. "Мы не боремся против других ценностей, мы поддерживаем свои", - добавил депутат. -0-
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, дом союзов
Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Дом союзов
Запад не готов принять новые реалии, заявили в Госдуме
Вице-спикер ГД Чернышов: коллективный Запад не готов принять новые реалии
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что коллективный Запад не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах.
В четверг в Доме Союзов
проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам.
"Налицо деструктивный характер линий коллективного Запада, который не готов принять новые реалии и пытается сохранить за собой привилегированное положение в мире через установление порядка, основанного на их правилах. Самостоятельное определение универсальных ценностей", - сказал Чернышов в ходе заседания.
Депутат отметил, что Россия
при развитии демократических институтов старается использовать новые технологии, которые делают жизнь граждан комфортнее.
"Мы не боремся против других ценностей, мы поддерживаем свои", - добавил депутат. -0-