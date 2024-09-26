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Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин - РИА Новости, 26.09.2024
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17:14 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/zakonoproekty-1974908219.html
Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин
Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин - РИА Новости, 26.09.2024
Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин
Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:14
2024-09-26T17:14
общество
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в октябре", - сказал он журналистам. В Госдуму в среду был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом, если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html
https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html
https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин

Володин: проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри рассмотрят в октябре

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в октябре", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Судьба чайлдфри в России решена
Вчера, 08:00
В Госдуму в среду был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.
Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом, если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей.
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Кремле прокомментировали идею запретить чайлдфри
20 сентября, 13:08
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Минюст призвал депутатов не перегибать в борьбе с идеологией чайлдфри
27 июня, 13:22
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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