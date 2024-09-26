https://ria.ru/20240926/zakonoproekty-1974908219.html

Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин

Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин - РИА Новости, 26.09.2024

Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре, сообщил Володин

Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:14

2024-09-26T17:14

2024-09-26T17:14

общество

россия

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в октябре", - сказал он журналистам. В Госдуму в среду был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом, если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html

https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html

https://ria.ru/20240627/childfree-1955836589.html

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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф