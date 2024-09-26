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Власти Ямала подписали соглашение с "Новатэк"
Власти Ямала подписали соглашение с "Новатэк" - РИА Новости, 26.09.2024
Власти Ямала подписали соглашение с "Новатэк"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:15
2024-09-26T22:15
2024-09-26T22:15
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона. "Высокая социальная ответственность - непременное условие партнерства Ямала и компаний топливно-энергетического комплекса. Именно так работает у нас на территории ПАО "Новатэк". Позиция руководства общества совпадает с нашими целями – развивать территорию, создавать новые возможности для комфортной и благополучной жизни людей в родном регионе, вкладывать ресурсы в формирование такой среды для детей, где смогут раскрыться самые разные способности и таланты", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Отмечается, что стороны договорились о координации совместных действий по улучшению и развитию комплексного социально-экономического потенциала региона, а также созданию благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов на территории Ямала. Также власти региона и компания будут совместно содействовать обеспечению стабильной социально-экономической обстановки в автономном округе, создавать благоприятный инвестклимат и разрабатывать социальные проекты. Помимо этого, документом предусматривается продолжение совместной работы по сохранению традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера, реализации проектов в области образования, здравоохранения, культуры и развитие физкультуры и массового спорта и туристической индустрии.
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экономика, ямал, дмитрий артюхов, леонид михельсон, новатэк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Экономика, Ямал, Дмитрий Артюхов, Леонид Михельсон, Новатэк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона.
"Высокая социальная ответственность - непременное условие партнерства Ямала и компаний топливно-энергетического комплекса. Именно так работает у нас на территории ПАО "Новатэк". Позиция руководства общества совпадает с нашими целями – развивать территорию, создавать новые возможности для комфортной и благополучной жизни людей в родном регионе, вкладывать ресурсы в формирование такой среды для детей, где смогут раскрыться самые разные способности и таланты", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Отмечается, что стороны договорились о координации совместных действий по улучшению и развитию комплексного социально-экономического потенциала региона, а также созданию благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов на территории Ямала. Также власти региона и компания будут совместно содействовать обеспечению стабильной социально-экономической обстановки в автономном округе, создавать благоприятный инвестклимат и разрабатывать социальные проекты.
Помимо этого, документом предусматривается продолжение совместной работы по сохранению традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера, реализации проектов в области образования, здравоохранения, культуры и развитие физкультуры и массового спорта и туристической индустрии.