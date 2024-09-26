https://ria.ru/20240926/yamal-1974956112.html

Власти Ямала подписали соглашение с "Новатэк"

Власти Ямала подписали соглашение с "Новатэк" - РИА Новости, 26.09.2024

Власти Ямала подписали соглашение с "Новатэк"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:15

2024-09-26T22:15

2024-09-26T22:15

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

ямал

дмитрий артюхов

леонид михельсон

новатэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23431/15/234311516_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_2f95351fea6e9123d1c9ded99a7ecc7d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона. "Высокая социальная ответственность - непременное условие партнерства Ямала и компаний топливно-энергетического комплекса. Именно так работает у нас на территории ПАО "Новатэк". Позиция руководства общества совпадает с нашими целями – развивать территорию, создавать новые возможности для комфортной и благополучной жизни людей в родном регионе, вкладывать ресурсы в формирование такой среды для детей, где смогут раскрыться самые разные способности и таланты", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Отмечается, что стороны договорились о координации совместных действий по улучшению и развитию комплексного социально-экономического потенциала региона, а также созданию благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов на территории Ямала. Также власти региона и компания будут совместно содействовать обеспечению стабильной социально-экономической обстановки в автономном округе, создавать благоприятный инвестклимат и разрабатывать социальные проекты. Помимо этого, документом предусматривается продолжение совместной работы по сохранению традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера, реализации проектов в области образования, здравоохранения, культуры и развитие физкультуры и массового спорта и туристической индустрии.

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ямал, дмитрий артюхов, леонид михельсон, новатэк