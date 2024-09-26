https://ria.ru/20240926/wildberries-1974736961.html

Фигуранта "дела Wildberries" отпустили из-под ареста по состоянию здоровья

Фигуранта "дела Wildberries" отпустили из-под ареста по состоянию здоровья - РИА Новости, 26.09.2024

Фигуранта "дела Wildberries" отпустили из-под ареста по состоянию здоровья

Одного из фигурантов "дела Wildberries" - Адама Ведзижева - отпустили из-под ареста по состоянию здоровья, говорится в судебных материалах на сайте Мосгорсуда. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:43

2024-09-26T03:43

2024-09-26T03:43

москва

россия

wildberries

московский городской суд

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

стрельба у офиса wildberries в москве

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Одного из фигурантов "дела Wildberries" - Адама Ведзижева - отпустили из-под ареста по состоянию здоровья, говорится в судебных материалах на сайте Мосгорсуда. Согласно материалам, 20 сентября Тверской районный суд Москвы арестовал Ведзижева на 15 суток в числе других фигурантов, которые пытались проникнуть в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Защита обжаловала это решение в Мосгорсуде. В документах отмечается, что, согласно российскому законодательству, административный арест не может применяться к инвалидам I и II групп, а исполнение постановления об административном аресте может быть приостановлено на срок до 7 суток или прекращено, если у обвиняемого возникли исключительные личные обстоятельства, в том числе тяжелое заболевание (состояние здоровья). По данным суда, сторона защиты предоставила справку от 5 августа 2013 года о состоянии здоровья Ведзижева, подлинник которой изучался судом. "Постановление судьи Тверского районного суда города Москвы от 20 сентября 2024 года по делу об административном правонарушении... в отношении Ведзижева Адама Башировича... изменить в части назначенного административного наказания, освободив Ведзижева от отбывания административного наказания в виде административного ареста", - говорится в решении суда. Согласно документам, у здания Склифа собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым препятствуя работе приемного отделения. Мужчины были проинформированы, что проход закрыт, им было предложено покинуть прилегающую к зданию территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах. При задержании фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции. В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского были доставлены раненные в результате конфликта со стрельбой в офисе Wildberries - по данным СК РФ, 18 сентября там пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html

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