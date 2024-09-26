https://ria.ru/20240926/vzryv-1974751677.html
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье - РИА Новости, 26.09.2024
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье
Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:02
2024-09-26T09:02
2024-09-26T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.В среду вечером украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги."Еще один взрыв, по словам местных жителей, был в стороне поселка Гвардейское. Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты… По словам (пророссийского - ред.) сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры", - сообщил Лебедев.По его словам, после взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненных."Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов… Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974747963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье
Подполье: взрыв произошел в Одесской области, где замечены иностранные офицеры
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В среду вечером украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины
на фоне воздушной тревоги.
"Еще один взрыв, по словам местных жителей, был в стороне поселка Гвардейское. Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты… По словам (пророссийского - ред.) сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры", - сообщил Лебедев.
По его словам, после взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненных.
"Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов… Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров", - добавил Лебедев.