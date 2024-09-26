https://ria.ru/20240926/vzryv-1974751677.html

Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье

Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье - РИА Новости, 26.09.2024

Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье

Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:02

2024-09-26T09:02

2024-09-26T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.В среду вечером украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги."Еще один взрыв, по словам местных жителей, был в стороне поселка Гвардейское. Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты… По словам (пророссийского - ред.) сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры", - сообщил Лебедев.По его словам, после взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненных."Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов… Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974747963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, украина, сергей лебедев