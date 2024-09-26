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Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 26.09.2024 (обновлено: 09:09 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vzryv-1974751677.html
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье - РИА Новости, 26.09.2024
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье
Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:02
2024-09-26T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.В среду вечером украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги."Еще один взрыв, по словам местных жителей, был в стороне поселка Гвардейское. Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты… По словам (пророссийского - ред.) сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры", - сообщил Лебедев.По его словам, после взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненных."Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов… Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974747963.html
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в мире, одесская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Сергей Лебедев
Взрыв произошел в районе, где замечены наемники, заявили в подполье

Подполье: взрыв произошел в Одесской области, где замечены иностранные офицеры

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В среду вечером украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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"Еще один взрыв, по словам местных жителей, был в стороне поселка Гвардейское. Поселок рядом с портом "Южный" знаменит тем, что вокруг него несколько военных частей и другие военные объекты… По словам (пророссийского - ред.) сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры", - сообщил Лебедев.
По его словам, после взрывов в этом направлении поехали более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненных.
"Также после взрывов к месту прилета полетело несколько вертолетов… Вертолеты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров", - добавил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаСергей Лебедев
 
 
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