https://ria.ru/20240926/vuchich-1974961015.html

Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич

Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич - РИА Новости, 26.09.2024

Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич

Заявление президента России Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи (ГА ООН),... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:38

2024-09-26T23:38

2024-09-26T23:38

россия

нью-йорк (город)

сша

владимир путин

александр вучич

оон

генеральная ассамблея оон

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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи (ГА ООН), заявил сербский президент Александр Вучич в эфире ТВ Информер. Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Он также провел ряд встреч с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, включая Илона Маска, и участвовал в приемах от имени отдельных государств и международных организаций. "Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка (США – ред.) с КНР", - заявил Вучич вечером в четверг. Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета Безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

россия

нью-йорк (город)

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