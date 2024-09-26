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Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич - РИА Новости, 26.09.2024
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23:38 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/vuchich-1974961015.html
Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич
Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич - РИА Новости, 26.09.2024
Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич
Заявление президента России Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи (ГА ООН),... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:38
2024-09-26T23:38
россия
нью-йорк (город)
сша
владимир путин
александр вучич
оон
генеральная ассамблея оон
сербия
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи (ГА ООН), заявил сербский президент Александр Вучич в эфире ТВ Информер. Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Он также провел ряд встреч с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, включая Илона Маска, и участвовал в приемах от имени отдельных государств и международных организаций. "Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка (США – ред.) с КНР", - заявил Вучич вечером в четверг. Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета Безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
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россия, нью-йорк (город), сша, владимир путин, александр вучич, оон, генеральная ассамблея оон, сербия
Россия, Нью-Йорк (город), США, Владимир Путин, Александр Вучич, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сербия
Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич

Вучич: заявление Путина по ядерной доктрине привлекло внимание на полях ГА ООН

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи (ГА ООН), заявил сербский президент Александр Вучич в эфире ТВ Информер.
Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Он также провел ряд встреч с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, включая Илона Маска, и участвовал в приемах от имени отдельных государств и международных организаций.
"Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка (США – ред.) с КНР", - заявил Вучич вечером в четверг.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета Безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Вчера, 12:44
 
РоссияНью-Йорк (город)СШАВладимир ПутинАлександр ВучичООНГенеральная Ассамблея ООНСербия
 
 
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