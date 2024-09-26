Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания, заявил Вучич
Вучич: заявление Путина по ядерной доктрине привлекло внимание на полях ГА ООН
© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи (ГА ООН), заявил сербский президент Александр Вучич в эфире ТВ Информер.
Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Он также провел ряд встреч с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, включая Илона Маска, и участвовал в приемах от имени отдельных государств и международных организаций.
"Заявление российского президента Владимира Путина привлекло большое внимание, но самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка (США – ред.) с КНР", - заявил Вучич вечером в четверг.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета Безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.