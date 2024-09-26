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В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ
Российские военнослужащие поразили и уничтожили ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:19
2024-09-26T18:19
2024-09-26T18:30
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили и уничтожили ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны РФ."В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта "Ярославец", который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - говорится в сообщении.Также опубликовано видео поражения катера. На нем видно, как в катер прилетает боеприпас, после чего на судне происходи взрыв.
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Уничтожение многоцелевого катера ВСУ ударом "Ланцета" в Николаевской области
В населенном пункте Очаково Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожен многоцелевой катер ВСУ, сообщает Минобороны
2024-09-26T18:19
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили многоцелевой катер ВСУ