Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 26.09.2024 (обновлено: 18:30 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vsu-1974928331.html
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ
Российские военнослужащие поразили и уничтожили ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:19
2024-09-26T18:30
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974930036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c744f055f0cee155e28465e18f365664.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили и уничтожили ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны РФ."В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта "Ярославец", который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - говорится в сообщении.Также опубликовано видео поражения катера. На нем видно, как в катер прилетает боеприпас, после чего на судне происходи взрыв.
https://ria.ru/20240906/lantset-1971145935.html
николаевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение многоцелевого катера ВСУ ударом "Ланцета" в Николаевской области
В населенном пункте Очаково Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожен многоцелевой катер ВСУ, сообщает Минобороны
2024-09-26T18:19
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974930036_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ea5ff0626428c3e0699f2335d7ce3f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия
В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ

В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили многоцелевой катер ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили и уничтожили ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта "Ярославец", который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео поражения катера. На нем видно, как в катер прилетает боеприпас, после чего на судне происходи взрыв.
Уничтожение украинской гаубицы в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области
6 сентября, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала