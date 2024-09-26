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В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ

В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024

В Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожили катер ВСУ

Российские военнослужащие поразили и уничтожили ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:19

2024-09-26T18:19

2024-09-26T18:30

специальная военная операция на украине

николаевская область

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили и уничтожили ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" многоцелевой украинский катер "Малоярославец", сообщили в Минобороны РФ."В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта "Ярославец", который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет"", - говорится в сообщении.Также опубликовано видео поражения катера. На нем видно, как в катер прилетает боеприпас, после чего на судне происходи взрыв.

https://ria.ru/20240906/lantset-1971145935.html

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Уничтожение многоцелевого катера ВСУ ударом "Ланцета" в Николаевской области В населенном пункте Очаково Николаевской области точным ударом "Ланцета" уничтожен многоцелевой катер ВСУ, сообщает Минобороны 2024-09-26T18:19 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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николаевская область, россия