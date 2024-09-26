https://ria.ru/20240926/vsu-1974927462.html

Жители Энергодара сообщили о двух атаках беспилотников ВСУ

Жители Энергодара сообщили о двух атаках беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024

Жители Энергодара сообщили о двух атаках беспилотников ВСУ

Мирные жители сообщили оперативной группе следователей Следственного комитета России, прибывшей на место атаки многоэтажного дома в Энергодаре в Запорожской... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:15

2024-09-26T18:15

2024-09-26T20:18

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

энергодар

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЭНЕРГОДАР, 26 сен – РИА Новости. Мирные жители сообщили оперативной группе следователей Следственного комитета России, прибывшей на место атаки многоэтажного дома в Энергодаре в Запорожской области, что беспилотники ВСУ дважды атаковали дом во время работы оперативных служб и скопления людей, передаёт корреспондент РИА Новости. Прибыв на место происшествия, следователи опросили свидетелей и потерпевших. Жители города рассказали, что вторая атака была совершена двумя БПЛА. "Сотрудник полиции начал кричать: "Всем в помещение". Потом начал кричать: "Сброс". И мы все, семь человек, забежали, и он с нами был. Первый не разорвался, второй к соседям в окно, третий мужчине в балкон и четвёртый сюда", - рассказала жительница Энергодара следователю СК РФ. На уточняющий вопрос, произошёл ли второй удар в тот момент, когда на месте работали оперативные службы и находились люди, жительница Энергодара ответила: "Да, второй, третий и четвертый". "Следователи Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места происшествия в городе Энергодар Запорожской области, где 25 сентября был атакован жилой дом БПЛА со стороны Украины. На месте происшествия пострадавших нет. Все вещественные доказательства, собранные на месте происшествия, будут упакованы и отправлены на судебную экспертизу",- сказал журналистам представитель СК РФ. Он добавил, что обстоятельства атаки уточняются.

https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html

https://ria.ru/20240920/prigovor-1973877055.html

россия

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи у многоэтажки в запорожском Энергодаре, которую атаковали БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ атаковали многоэтажку в запорожском Энергодаре в 2 захода, об этом мирные жители сообщили оперативной группе следователей СК, прибывшей на место атаки. Как передает корреспондент РИА Новости, следователи опросили свидетелей и потерпевших. 2024-09-26T18:15 true PT3M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, энергодар, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)