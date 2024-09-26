https://ria.ru/20240926/vsu-1974927462.html
Жители Энергодара сообщили о двух атаках беспилотников ВСУ
Жители Энергодара сообщили о двух атаках беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.09.2024
Жители Энергодара сообщили о двух атаках беспилотников ВСУ
Мирные жители сообщили оперативной группе следователей Следственного комитета России, прибывшей на место атаки многоэтажного дома в Энергодаре в Запорожской... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:15
2024-09-26T18:15
2024-09-26T20:18
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
энергодар
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЭНЕРГОДАР, 26 сен – РИА Новости. Мирные жители сообщили оперативной группе следователей Следственного комитета России, прибывшей на место атаки многоэтажного дома в Энергодаре в Запорожской области, что беспилотники ВСУ дважды атаковали дом во время работы оперативных служб и скопления людей, передаёт корреспондент РИА Новости. Прибыв на место происшествия, следователи опросили свидетелей и потерпевших. Жители города рассказали, что вторая атака была совершена двумя БПЛА. "Сотрудник полиции начал кричать: "Всем в помещение". Потом начал кричать: "Сброс". И мы все, семь человек, забежали, и он с нами был. Первый не разорвался, второй к соседям в окно, третий мужчине в балкон и четвёртый сюда", - рассказала жительница Энергодара следователю СК РФ. На уточняющий вопрос, произошёл ли второй удар в тот момент, когда на месте работали оперативные службы и находились люди, жительница Энергодара ответила: "Да, второй, третий и четвертый". "Следователи Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр места происшествия в городе Энергодар Запорожской области, где 25 сентября был атакован жилой дом БПЛА со стороны Украины. На месте происшествия пострадавших нет. Все вещественные доказательства, собранные на месте происшествия, будут упакованы и отправлены на судебную экспертизу",- сказал журналистам представитель СК РФ. Он добавил, что обстоятельства атаки уточняются.
https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html
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Следователи у многоэтажки в запорожском Энергодаре, которую атаковали БПЛА ВСУ
БПЛА ВСУ атаковали многоэтажку в запорожском Энергодаре в 2 захода, об этом мирные жители сообщили оперативной группе следователей СК, прибывшей на место атаки. Как передает корреспондент РИА Новости, следователи опросили свидетелей и потерпевших.
2024-09-26T18:15
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происшествия, россия, энергодар, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Энергодар, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жители Энергодара сообщили о двух атаках беспилотников ВСУ
Жители Энергодара сообщили, что беспилотники ВСУ дважды атаковали жилой дом