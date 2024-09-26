https://ria.ru/20240926/vsu-1974844075.html

ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области

ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024

ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области

Российские военнослужащие группировки "Север" отразили контратаку ВСУ в направлении курской Обуховки, потери противника составили до 15 человек, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:56

2024-09-26T13:56

2024-09-26T13:56

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили контратаку ВСУ в направлении курской Обуховки, потери противника составили до 15 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в направлении населенного пункта Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, подчеркнули в Минобороны. Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

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россия, курская область, вооруженные силы украины