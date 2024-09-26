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ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области
ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области
Российские военнослужащие группировки "Север" отразили контратаку ВСУ в направлении курской Обуховки, потери противника составили до 15 человек, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:56
2024-09-26T13:56
2024-09-26T13:56
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курская область
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили контратаку ВСУ в направлении курской Обуховки, потери противника составили до 15 человек, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в направлении населенного пункта Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, подчеркнули в Минобороны. Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли 15 человек из-за неудачной контратаки в Курской области